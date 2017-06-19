Власти Екатеринбурга ужесточили условия для перевозчиков
Екатеринбург, 19 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга ищут перевозчика на три автобусных маршрута. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Заказчиком электронного аукциона является комитет по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга, а конкурс объявлен по трём маршрутам, проходящим в микрорайоне Сортировка: № 73 «Совхозная — ДМБ №9», № 082 «Монтажников — КОР» и № 08 «Хладокомбинат №3 — Таганская».
Правилами тендера предусматриваются требования к параметрам и техническому состоянию транспортных средств. Так, на линии должны выходить автобусы не старше пяти лет с момента выпуска от 7,5 до 10 метров в длину, вместимостью не менее 40 пассажиров. Более того, водители, кондукторы или автоинформатор будут обязаны информировать пассажиров в процессе перевозки о предстоящих остановках и возможных пересадках на другие маршруты городского транспорта. Заявки будут рассматриваться с 1 по 6 июля.
Напомним, что ранее мэрия объявила об отмене с начала июля маршрута № 024 который связывал микрорайон Сортировку и Академический. Также с июля 2017 года будут упразднены ещё пять маршрутов в Екатеринбурге: № 010, № 034, № 063, № 067 и № 070.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Екатеринбурге планировалась масштабная реформа городского транспорта, в результате которой были бы отменены почти все привычные маршруты наземного транспорта, а вместо них появились бы новые, более короткие. Пассажирам для перемещения в отдалённые районы города пришлось бы использовать пересадки. Также реформа предусматривает введение повременной оплаты проезда, которая предусматривает неограниченное число бесплатных пересадок в оплаченный промежуток времени.
Однако часть горожан и экспертов выказали недовольство предстоящими нововведениями. В адрес создателей реформы стала поступать конструктивная критика. В итоге в начале 2017 года было принято решение о переносе основной части нововведений на лето 2019 года. Но уже начиная с июля 2017 года будут идти подготовительные работы: обновление транспорта, информирование населения о новых маршрутах, оборудование пересадочных пунктов и другие аналогичные мероприятия.