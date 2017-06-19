Екатеринбург, 19 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга ищут перевозчика на три автобусных маршрута. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург

Заказчиком электронного аукциона является комитет по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга, а конкурс объявлен по трём маршрутам, проходящим в микрорайоне Сортировка: № 73 «Совхозная — ДМБ №9», № 082 «Монтажников — КОР» и № 08 «Хладокомбинат №3 — Таганская».

Правилами тендера предусматриваются требования к параметрам и техническому состоянию транспортных средств. Так, на линии должны выходить автобусы не старше пяти лет с момента выпуска от 7,5 до 10 метров в длину, вместимостью не менее 40 пассажиров. Более того, водители, кондукторы или автоинформатор будут обязаны информировать пассажиров в процессе перевозки о предстоящих остановках и возможных пересадках на другие маршруты городского транспорта. Заявки будут рассматриваться с 1 по 6 июля.

Напомним, что ранее мэрия объявила об отмене с начала июля маршрута № 024 который связывал микрорайон Сортировку и Академический. Также с июля 2017 года будут упразднены ещё пять маршрутов в Екатеринбурге: № 010, № 034, № 063, № 067 и № 070.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Екатеринбурге планировалась масштабная реформа городского транспорта, в результате которой были бы отменены почти все привычные маршруты наземного транспорта, а вместо них появились бы новые, более короткие. Пассажирам для перемещения в отдалённые районы города пришлось бы использовать пересадки. Также реформа предусматривает введение повременной оплаты проезда, которая предусматривает неограниченное число бесплатных пересадок в оплаченный промежуток времени.

Однако часть горожан и экспертов выказали недовольство предстоящими нововведениями. В адрес создателей реформы стала поступать конструктивная критика. В итоге в начале 2017 года было принято решение о переносе основной части нововведений на лето 2019 года. Но уже начиная с июля 2017 года будут идти подготовительные работы: обновление транспорта, информирование населения о новых маршрутах, оборудование пересадочных пунктов и другие аналогичные мероприятия.