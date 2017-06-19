Чита, 19 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае площадь лесных пожаров за выходные дни увеличилась с 6,5 до 9,5 тыс. гектаров, сообщает сегодня, 19 июня, министерство природных ресурсов края.

skeeze Огонь в лесу

В ведомстве сообщают, что за прошедшие сутки было потушено пять лесных пожаров на общей площади 214 га, кроме того в тушении лесных пожаров участвуют 219 человек и 31 единица техники. Министерством ведется постоянный мониторинг пожарной ситуации. Угрозы населенным пунктам нет.

«По состоянию на 08:00 19 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует 1 лесной пожар в Акшинском районе близ н. п Нарасун на общей площади 1750 га. Кроме того, 4 лесных пожара в Красночикойском, Кыринском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ н.п. Шонуй, Ульхун-Партия, Петровск-Забайкальский, Хушенга локализованы на общей площади 7765 га», — отмечают в ведомстве.

Напомним, что всего с начала года в Забайкальском крае было зарегистрировано 536 лесных пожаров на общей площади более 80 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 456 пожаров на площади более 266 тыс. га. Основной причиной пожаров является человеческий фактор и сухие грозы.

Постановлением правительства Забайкальского края в целях пожарной безопасности в период с 10 по 30 июня было введено ограничение пребывания граждан в лесу и въезда в них транспортных средств. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.