Пхеньян, 19 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи ждут от США объяснений после инцидента с «ограблением» дипломатов во время саммита ООН, проходившего в Нью-Йорке, сообщает 19 июня Anadolu.

(сс) stephan КНДР

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что 18 июня делегация Северной Кореи подверглась «незаконному омерзительному акту» в международном аэропорту Джона Кеннеди.

По утверждению Пхеньяна, спецслужбы США осуществили кражу дипломатических документов, применив при этом насилие.

«Они схватили дипломатический пакет, применив насилие, а затем скрылись», — утверждается в заявлении министерства.

«Если США не среагируют должным образом на наше требование, которое абсолютно разумно и справедливо, то ответственность полностью ляжет на их плечи, и это повлечет за собой определенные последствия», — говорится в заявлении.

Напомним, Северная Корея заявила, что 16 июня в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке произошла кража дипломатической корреспонденции. По словам Пхеньяна, в этом акте принимали участие американские спецслужбы.