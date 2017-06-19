КНДР ждет объяснений от США по поводу грабежа корреспонденции дипломатов
Пхеньян, 19 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи ждут от США объяснений после инцидента с «ограблением» дипломатов во время саммита ООН, проходившего в Нью-Йорке, сообщает 19 июня Anadolu.
Министерство иностранных дел КНДР заявило, что 18 июня делегация Северной Кореи подверглась «незаконному омерзительному акту» в международном аэропорту Джона Кеннеди.
По утверждению Пхеньяна, спецслужбы США осуществили кражу дипломатических документов, применив при этом насилие.
«Они схватили дипломатический пакет, применив насилие, а затем скрылись», — утверждается в заявлении министерства.
«Если США не среагируют должным образом на наше требование, которое абсолютно разумно и справедливо, то ответственность полностью ляжет на их плечи, и это повлечет за собой определенные последствия», — говорится в заявлении.
Напомним, Северная Корея заявила, что 16 июня в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке произошла кража дипломатической корреспонденции. По словам Пхеньяна, в этом акте принимали участие американские спецслужбы.