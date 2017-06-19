Вашингтон, 19 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Режиссер Оливер Стоун, который подвергся в США яростной критике из-за своих фильмов с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, его сын не является российским агентом, это заявление режиссер сделал 18 июня в эфире телеканала CNN.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

Издание Mediate пишет, что многочисленным критикам в США не понравилось поведение Стоуна в его фильмах-интервью с Владимиром Путиным, они посчитали, что оно было слишком мягким.

После того, как документальные фильмы Стоуна вышли в эфире телеканала Showtime, Free Beacon выпустило статью о том, что сын режиссера Шон работает на телеканале RT, ранее носившем название Russia Today и ведет там программу «Наблюдение за ястребами» (Watching the Hawks).

В эфире передачи CNN «Надежные источники» (Reliable Sources) Оливера Стоуна спросили о взаимоотношениях его сына с RT, а также о том, нет ли связи между работой Шона и поведением самого Оливера Стоуна, которое он продемонстрировал, когда брал интервью у Путина.

«Он работает в RT уже около шести или семи лет и где-то пять-шесть лет до того, как был создан этот проект. Мой сын… Я очень горжусь им», — сказал Оливер Стоун ведущему передачи Брайану Стельтеру.

Режиссер заявил, что нет никакой связи между его фильмами и работой его сына, что он — не какой-то там российский агент. Также Стоун добавил, что у Шона своя голова на плечах и даже пошутил по поводу того, что он не слушается отца.

В разговоре Брайан Стельтер выдвинул к RT обвинения в том, что канал является машиной пропаганды Путина и спросил Стоуна, что он по этому поводу думает.

«Если вы действительно смотрите RT, вы найдете много интересного, — сказал режиссер, — корреспонденты идут в бой, получают отличные кадры. Они делают большую работу, и я думаю, что их оклеветали этим расследованием. Вы знаете, я думаю, что очень полезно понять обе стороны».

Напомним, с 12 по 15 июня в эфире кабельного телеканала США Showtime был показан многосерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Фильм состоит из 12 интервью, которые Стоун брал у президента РФ на протяжении двух лет.