Москва, 19 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июня, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по истории и химии, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 135 тысяч человек. ЕГЭ по химии намерены сдавать 83,5 тысячи выпускников.

За ходом экзамена в регионах России будут следить общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Экзамены по истории и химии завершают основной период сдачи ЕГЭ-2017.

Затем с 20 июня по 1 июля начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ. В день организуется не один экзамен, поэтому возможна ситуация совпадения двух выбранных дисциплин по выбору. Для этого министерством установлены резервные дни ЕГЭ.

Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 23 марта по 14 апреля.

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