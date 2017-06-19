Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Отправка самолета, на борту которого находился премьер-министр России Дмитрий Медведев, привела к задержке нескольких рейсов в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Аэропорт Пулково

По данным издания, пассажирам регулярных рейсов, ожидавшим вылета в пятом часу вечера 18 июня, сообщили о том, что на обслуживании в воздушной гавани находится представительский борт.

Из-за этого рейсы в Уфу, Сочи, Минводы и Апатиты отправились в путь позже намеченного. Задержка составила от 20 до 53 минут.

Отмечается, что, по всей видимости, речь шла о самолете Дмитрия Медведева, который провел в Северной столице три дня. Так, 16 июня он посещал юрфак СпбГУ по случаю тридцатилетия своего выпуска. 18 июня глава правительства РФ присутствовал на открытии Кубка конфедераций.