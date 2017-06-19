ОНФ Стихийная свалка в Барнауле

ОНФ Стихийная свалка в Барнауле

Барнаул, 19 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Свалка, о которой сообщил активистам местный житель, находится в частном секторе, в сосновом бору нагорной части Барнаула. Помимо представителей ОНФ, на месте побывали представители Роспотребнадзора и администрации города. Он убедились, что люди продолжат мусорить, несмотря на то, что мусорные баки находятся всего в нескольких десятках метров. Очевидно, что если свалку не убрать, отходы на ней будут множиться и дальше. Но, судя по официальному сообщению ОНФ, обнаруженный мусор власти пообещали ликвидировать.

По данным общественников, за последний месяц городские власти уже организовали работы по ликвидации 11 свалок. Располагались они в разных частях города: на склонах Оби, по берегам Пивоварки, на улицах Юрина, Кулагина, Попова, на проспекте Ленина и в других местах.

ОНФ Стихийная свалка в Барнауле

На интерактивную карту проекта «Генеральная уборка» нанесено 78 свалок, 31 из них уже ликвидирована. Известно, что о мусорной проблеме сигнализируют также жители Бийска, Змеиногорска, Рубцовска, Белокурихи, Чарышского, Ребрихинского, Залесовского, Каменского, Михайловского, Первомайского и других районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предотвратить замусоривание столицы Алтайского края в Год экологии призван комплекс профилактических мероприятий, в рамках которого планируется ликвидировать около 30 несанкционированных свалок.