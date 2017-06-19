Пермь, 19 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В Пермском крае своих кандидатов на выборы губернатора выдвинули четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России». Теперь выдвиженцам необходимо собрать необходимое количество подписей глав и депутатов муниципальных образований. Политтехнолог Александр Пахолков считает, что никакая партия не может самостоятельно, без поддержки администрации края, преодолеть муниципальный фильтр. Кроме того, эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что кампания проходит без интриги, а подавляющее число кандидатов вести избирательную кампанию не может и не будет.

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По мнению Пахолкова, на данный момент в регионе нет ни одного кандидата с амбициями побороться и такого смелого, который критиковал бы врио губернатора Пермского края. Интриги нет.

«В этой системе ситуация выборов проходит по закрытому типу, и вообще отказываюсь признавать их выборами. Это назначение, никакие это не выборы», — сказал политтехнолог и назвал оппонентов кандидата от партии власти техническими кандидатами. По словам эксперта, произошла смена наместников, где новый не хуже предыдущего.

Напомним, что в феврале 2017 года Виктор Басаргин, до этого заявлявший о желании участвовать в губернаторских выборах, попросил об отставке. Врио губернатора был назначен москвич с пермскими корнями Максим Решетников. Уже во время его представления пермской общественности стало ясно, что Решетников будет участвовать в губернаторских выборах. Стоит также отметить, что местные эксперты говорили о прогнозируемом исходе, если не будет сильного конкурента. Оппозиция просила внести изменения, касающиеся выдвижения кандидатов: чтобы на пост первого лица края могли претендовать и самовыдвиженцы. Однако инициатива не нашла поддержки.

Добавим, что на праймериз «Единой России» победу одержал врио губернатора Максим Решетников. Его партия и выдвинула на выборы. Оппонентом Решетникова был депутат Заксобрания Сергей Клепцин. Результат внутрипартийного голосования никого не удивил. Эксперты задолго до праймериз говорили о том, что Клепцин — не конкурент Решетникову.

КПРФ 10 июня выдвинула московского адвоката Ирину Филатову, которая ещё в феврале 2017 года озвучила желание участвовать в губернаторских выборах. «Патриоты России» 14 июня выдвинули в качестве кандидата на должность губернатора председателя комитета местного отделения партии Андрея Степанова. ЛДПР 17 июня на внеочередной конференции проголосовала за выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора от Прикамья Олега Постникова, который является лидером местных либерал-демократов.