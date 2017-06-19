Москва, 19 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 16 июня открылись снижением по доллару США и единой валюте. В первой половине дня рубль подорожал к иностранным валютам на фоне восстановления нефтяных котировок на 1,8%. Цена на нефть сорта Brent выросла до $47,58, курс доллара снизился до 57,43 руб., курс евро — до 64,14 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

Совпало так, что ЦБ РФ огласил своё решение по ключевой ставке в момент укрепления рубля, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. Со стороны это выглядело так, будто рубль подорожал к доллару в ответ на решение регулятора снизить ключевую ставку на 25, а не на 50 б.п., до 9% годовых.

ЦБ РФ своими решениями никогда не оказывал сильного влияния на динамику рублёвых пар. Тем более Эльвира Набиуллина предупредила участников рынка до заседания, что ЦБ снизит ставку на 25 или 50 б.п. Рынок был готов к снижению ставки, но не был готов к резкому восстановлению цен на нефть в это время.

Рублёвые пары, обновив свои сессионные минимумы, развернулись вверх вслед за нефтяными котировками. Стоимость Brent снизилась до $47,05, курс доллара вырос до 57,82 рубля, курс евро — до 64,72 рубля. Евро против рубля обновил максимум на фоне укрепления евро на рынке Форекс.

19 июня на торгах в Азии Brent торгуется в минусе. За баррель дают $47,24 (-0,08%). Технический потенциал к росту есть, но постоянное еженедельное увеличение числа нефтяных буровых установок в США сдерживает активность покупателей.

Рубль останется под давлением на фоне возросших геополитических рисков. 14 июня сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что новые санкции со стороны США не создадут России проблем. Если они затронут российские рублевые бонды, и иностранцы будут вынуждены их продавать, это станет хорошей возможностью для покупки местными инвесторами.

Рубль получает поддержку от налогового периода. Пик платежей придётся на 26 июня (НДС, НДПИ и акцизы). Продажа валютной выручки сгладит негативные эффекты для рубля. Нужно быть готовым к тесту уровня 58 рублей.

Напомним, 16 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 12,00 коп. (-0,21%), до 57,77 руб., курс евро вырос на 17,75 коп. (+0,28%), до 64,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (-29,09%), евро/рубль — 247,1 млн евро (-7,10%).

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