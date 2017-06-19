Казань, 19 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» кредита «Татагропромбанку». Сумма претензий — 300 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

По информации из определения суда следует, что 29 ноября 2016 года ООО «Татагропромбанк» перевело на свой счёт в «Тимер Банке» двумя платежами 300 млн рублей. В тот же день «Тимер Банк» в пользу ПАО «Татфондбанк» в рамках межбанковского кредита также двумя платежами перевёл такую же сумму.

Третьим лицом без самостоятельных требований в дело введена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Она выступает конкурсным управляющим для «Татфондбанка» и «Татагропромбанка», а также временным управляющим для «Тимер Банка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике за 2017 год лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк». «Тимер Банк» с 20 февраля 2017 года для предупреждения банкротства находится под временным управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. 20 февраля Банк России назначил временную администрацию.

3 марта ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии, а 11 апреля 2017 года признан банкротом. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. Финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций. Все они входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

22 мая 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

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