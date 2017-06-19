Лиссабон, 19 июня, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий ныне китайский клуб «Шанхай СИПГ», пожертвует 100 тыс. евро пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

skeeze Лесные пожары

"Благодарю всех, кто внёс свой вклад для поддержки семей, пострадавших в этой трагедии. Завтра им будут переданы 100 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Напомним, в Португалии бушуют лесные пожары. Одни из самых сильных возгораний произошли на родине Виллаша-Боаша — в округе Лейрия. На данный момент в пожаре погибли более 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар разыгрался 17 июня. Причиной возгорания стала мощная гроза. Возникший огонь быстро распространился на обширные лесные пространства из-за сильного ветра.

В целом по стране спасательная служба насчитывает десять активных очагов огня, в тушении которых задействованы около 1500 пожарных.