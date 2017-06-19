Гамбург, Германия, 19 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности саммита G20 в Гамбурге, который состоится 6 — 7 июля 2017 года обойдется Берлину в €50 млн, сообщает Der Westen со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В целом из бюджета министерства иностранных дел Гамбургу уже выделено €50 млн, так как расходы помимо обеспечения безопасности пойдут на размещение членов делегаций из разных стран и их перемещение во время мероприятий саммита.

Сама организация мероприятий обойдется Гамбургу еще в €49 млн.

Власти города не исключают и других финансовых затрат.

Точная сумма, потраченная на проведение саммита «Большой двадцатки» будет известна только после его проведения, но предположительно он обойдется Германии в €130 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов и до 150 тыс. демонстрантов, среди которых 8 тыс. левых экстремистов.