Ханты-Мансийск, 19 июня, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В Югре станет на четыре населенных пункта меньше. В разделе правительственного сайта ХМАО «Антикоррупционная экспертиза» опубликован проект закона «Об изменениях административно-территориального устройства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

В. Д. Поленов. Русская деревня. 1889

Документ предусматривает упразднение деревни Новинская Березовского района, поселка Сотниково Октябрьского района, поселка Нюрих Советского района и деревни Пугъюг Нижневартовского района. Причина — нет жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, отсутствуют перспективы их дальнейшего развития.

«Упразднение населенного пункта производится только при отсутствии в нем зарегистрированного в установленном порядке населения, за исключением случаев упразднения населенных пунктов в результате их реорганизации», — пояснили в окружном правительстве.

В деревне Новинская проживают 21 человек, в деревне Пугъюг приблизительно столько же, а посёлки Сотниково и Нюрих безлюдны с 2010 года.

Напомним, в ХМАО 13 городских округов, 9 муниципальных районов, 26 городских поселений и 57 сельских поселений.

Отметим, по данным Росстата, численность населения Югры динамично растёт. На 1 января 2017 года в автономном округе проживали более 1 млн 646 тыс. человек. При этом на начало 2016 года жителей Югры было 1 млн 626 тыс., а на начало 2015-го — 1 млн 612 тыс.

Численность населения Югры постоянно растёт с 1994 года. Росту числа жителей региона способствует не только миграция, но и естественный прирост. За январь-март 2017 года в Югре родились 5 тыс. 509 человек, а умерли 2 тыс. 716. Естественный прирост за первый квартал года оказался на отметке 2 тыс. 793 человека.

При этом количество сельских жителей в регионе снижается. На 1 января 2008 года их было 132 тыс. 514 человека, а к 1 января 2013 года стало уже 129 тыс. 371.