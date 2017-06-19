Киев, 19 июня, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Так, европейские тарифы оказались выше, чем украинские, например, за водоснабжение и водоотведение стоимость одного кубометра воды в странах Европы стоит от 26,1 гривны ($1) до 45,5 гривны ($1,75). На Украине за кубометр воды граждане платят 13,77 гривны ($0,57).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

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Сравнительные данные предприятие привело по следующим странам: Греция, Литва, Болгария, Польша и Румыния. Также «Киевводоканал» привел данные о среднегодовом потреблении воды (водоснабжение и водоотведение) на Украине (205,3 кубометра в год) и в западных странах (от 49,3 кубометра в год до 91,2 кубометра в год).

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Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение о повышении тарифов за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий в два раза с 1 июля 2017 года  — в среднем с 3 гривен (6,63 рубля) за 1 кв. м. до 6,43 гривны (14,2 рубля) за 1 кв. м.