Ростов-на-Дону, 19 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В документе отмечено, что начальником донской полиции стал генерал Олег Агарков. Этим же указом Андрей Ларионов назначен заместителем начальника Департамента государственной службы кадров МВД России.

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Об Олеге Агаркове известно, что он уроженец Кубани, где и начал службу в органах внутренних дел. В 2001 году он закончил Академию управления МВД России. После этого он возглавлял ОВД Тбилисского района, УВД Геленджика, городское управление МВД России по Краснодару. С июля 2014 года Агарков занимал кресло начальника управления МВД России по Астраханской области.

Отметим, слухи об уходе Андрея Ларионова из Ростовской области появились ещё весной 2017 года. Тогда из источников стало известно, что это только вопрос времени. Ларионов занимал должность на Дону с февраля 2013 года. До этого он в течение трёх лет был начальником УВД по Ульяновской области.

Напомним, в начале июня информационное пространство всколыхнуло заявление отбывающего срок в колонии бывшего заместителя главы донского ГИБДД Александра Оцимика, в котором он попытался подставить начальника полиции Ростовской области. Андрей Ларионов после появившегося на просторах всемирной паутины обвинения в «продаже» должностей написал заявление в прокуратуру о клевете.

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«Клевета!»: Глава донской полиции о «продаже» должностей

После этого в полиции Ростовской области началась внеплановая проверка. С чем она связана и каковы её итоги, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2017 года на Дону был снят с должности руководитель регионального управления СКР Юрий Попов. Указ об этом также был подписан президентом РФ. Интернет-издания распространили информацию о том, что он мог лишиться должности из-за громкого уголовного дела банды «оборотней в погонах» в Ростове-на-Дону.