Улан-Удэ, 19 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Работа энергетиков ТГК-14 вновь вызвала нарекания потребителей Улан-Удэ. Как следует из многочисленных жалоб, поступающих в мэрию, за услугу горожане платят исправно, а взамен получают едва теплую воду.

cbs-ulan-ude.ru Улан-Удэ. Бурятия

«Вместо положенных 70°, у некоторых горожан она прогрета лишь до 60°, а то и до 50°», — отмечается в сюжете телекомпании «Тивиком». В ходе обсуждения этой проблемы на пленарном совещании в администрации города, местные власти высказывались весьма категорично.

«График надо соблюдать температурный. Это надо требовать с ТГК-14. Чем вы там занимаетесь? Температуру поднимать надо», — заявил заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.

Руководитель администрации города Александр Аюшеев напомнил, что тема повышения температуры теплоносителя до 70 градусов поднималась неоднократно. «Жалобы несколько уменьшаются, но, тем не менее, они еще остаются», — подчеркнул он.

На эти претензии директор улан-удэнского энергетического комплекса филиала ТГК-14 Дмитрий Дружинин ответил весьма уклончиво: «Надо прорабатывать этот вопрос с управляющими организациями, вопрос не всегда к нам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация с тарифообразованием в Забайкальском крае привлекает пристальное внимание общественности. Этому способствовало резкое повышение тарифов на тепло для юрлиц: с 1 июля 2016 года тариф вырос сразу на 35%. Объяснялся этот рост необходимостью возмещения выпадающих доходов ТГК-14, однако общественность эти доводы не воспринимало и в жесткой форме требовала пересмотреть решение.