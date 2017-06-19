Радио REGNUM: первый выпуск за 19 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Дамаск сообщил о сбитом коалицией США самолете ВВС Сирии;
- Украина прекращает выдачу паспортов жителям ЛНР;
- Додона ждут в прокуратуре ПМР и советуют не вмешиваться в отношения с РФ;
- Израиль предлагает России взаимно признать сроки военной службы;
- РФ разрешила работать по белорусским водительским правам с 1 июля;
- В РФ возобновлено производство судов на подводных крыльях типа «Комета»;
- Госдума принимает закон о территориальной обороне;
- Жители России стали делать меньше сбережений.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/358