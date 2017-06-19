Берлин, 19 июня, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Китай и Германия «в одном направлении» дистанцируются от США из-за того, что президент Дональд Трамп объявил о выходе из Парижских соглашений по климату, пишет 18 июня Die Tagesschau.

Флаг КНР

Накануне саммита «Большой двадцатки» эксперты задаются вопросом, насколько сблизятся Берлин и Пекин.

В начале июня премьер-министр Китая Ли Кэцян нанес официальный визит в Берлин, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель для обсуждения ряда вопросов.

В первую очередь они касались свободной торговли, защиты климата и помощи африканским странам.

Китай — крупнейший «загрязнитель» атмосферы, 28% всех мировых выбросов углекислого газа исходят от него.

В то же время Китай, как ни одна другая страна, инвестировал в 2016 году в развитие возобновляемой энергии большие суммы: €78,3 млрд. Для сравнения: Германия инвестировала в данную отрасль €13,2 млрд.

Кэцян и Меркель выразили намерение сотрудничать в данной отрасли во время двусторонней встречи и поддерживать позиции друг друга на саммите G20.

Германия уже более 40 лет выстраивает экономические отношения с Китаем. На саммите G20 речь пойдет о международной торговле, поэтому Меркель призывает постоянно делать шаги в сторону взаимовыгодного торгового партнерства.

Если говорить о помощи африканским странам, то министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер призвал к необходимости усилить сотрудничество двух государств в Африке и взять на себя «солидарную ответственность».

Германия планирует инвестировать в развитие африканских стран, чтобы улучшить социальное положение граждан и для привлечения туда инвестиций, а Китай развивает инфраструктуру: железные дороги, дороги и порты.

В интересах Китая лежит проект «Нового Шелкового пути», а в интересах Германии — искоренить условия бедности и голода, чтобы избежать наплыва беженцев в страны ЕС.

Поэтому ситуация с отказом США от выполнения обязательств по защите климата, безусловно, сблизила обе страны, но подкреплять двусторонние отношения Германии и Китая в будущем будет взаимная выгода, пишет издание.