Лодзь, Польша, 19 июня, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Ирана в заключительном матче третьего этапа Мировой Лиги, прошедшего в Польше. Встреча завершилась со счетом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18) в пользу российских волейболистов.

Sportsatu.kz Волейбол

Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, который набрал 13 очков. Ильяс Куркаев набрал 11 очков. На счету Максима Жигалова — 9 очков.

Напомним, ранее российская команда обыграла сборную Польши со счетом 3:0 и сборную США со счетом 3:2.

Таким образом, подопечные Сергея Шляпникова выиграли все три матча третьего этапа турнира и с четвёртого места вышли в «Финал шести» Мировой лиги.

Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

Россия — Иран — 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).