Вашингтон, 19 июня, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Защитник Нэйтан Больё приобретён «Баффало Сейбрз» из «Монреаля Канадиенс» взамен на выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2017 года, сообщает официальный сайт НХЛ.

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24-летний Больё был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ 2011 года. Также Больё может свободным агентом 1 июля.

В этом сезоне он провёл 74 игры за «Канадиенс», где смог набрать 28 очков (4 гола, 24 передач). Больё отыграл пять игр в плей-офф Кубка Стэнли 2017, отдав одну голевую передачу.

205-фунтовый защитник дебютировал в НХЛ 30 марта 2013 года и с тех пор сыграл 225 матчей, где отличился семью голами и 53 передачами, а также набрал 4 очка в 17 играх плей-офф Кубка Стэнли.