Улан-Удэ, 19 июня, 2017, 07:07 — ИА Регнум. В Бурятии 19 июня тушат четыре лесных пожара на общей площади около 1,45 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), из них два очага продолжают действовать в Курумканском и Северо-Байкальском районах, ещё два — локализованы в Бичурском и Иволгинском районах.

Greg Clarke Лесной пожар

За прошедшие сутки ликвидировали четыре очага в Прибайкальском, Кабанском и Северо-Байкальском районах Бурятии. Пройденная огнем площадь составила около 80 га.

По данным РАЛХ, пожары тушат 280 человек — сотрудники лесной охраны, пожарные-парашютисты «Забайкальской базы авиационной охраны лесов», местные жители и лесопользователи. Применяется 44 единицы тяжёлой и лесопожарной техники. Задействован один вертолёт МИ-8.

17 и 18 июня сотрудники РАЛХ, МВД и МЧС провели 265 рейдов по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах Бурятии. Составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Всего с начала 2017 года вынесено 618 постановлений о назначении штрафов, общая сумма которых составила более 2,7 млн рублей. С начала пожароопасного сезона выявлен 21 виновник возникновения лесного пожара, возбуждено 33 уголовных дела.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки действует режим ЧС. Доступ в лес для населения категорически запрещен. Нельзя разводить костры, выжигать сухую траву, мусор и так далее.

Режим ЧС в лесах Бурятии был введён указом врио главы региона от 13 июня 2017 года.