Екатеринбург, 19 июня, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен посетить с рабочим визитом Екатеринбург. Информацию об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова опубликовали «Известия».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург

По данным местных изданий, рабочая поездка состоится в июле во время проведения промышленной выставки ИННОПРОМ, страной-партнёром которой в 2017 году выступает Япония. По мнению ряда экспертов, Владимир Путин намерен лично проинспектировать состояние дел в Свердловской области, где накануне предстоящих в сентябре выборов его указом ранее был назначен временно исполняющим обязанности главы региона Евгений Куйвашев, сообщает издание Е1.RU.

Напомним, что Владимир Путин ранее не посещал выставку ИННОПРОМ. А вот премьер-министр Дмитрий Медведев регулярно посещает выставку с 2012 года.

Отметим, что последний раз Владимир Путин был в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. Тогда он участвовал в открытии «Ельцин-центра» — музея первого президента России Бориса Ельцина.