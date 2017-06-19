Чита, 19 июня, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Домашний арест и снятие с работы применены к главному врачу одной из районных больниц Забайкалья в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Как сообщает ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю, речь идёт о присвоении имущества больницы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Преступления коррупционной направленности были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что за счёт казённых денег экс-главврач давала указания подчинённым сотрудникам оплачивать личные коммунальные счета, необоснованно выписывала себе премии.

«Кроме того, при увольнении главврач присвоила состоящий на балансе больницы ноутбук», — отметили правоохранители. Общая сумма ущерба составляет около 150 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по аналогичной статье осудили недавно заведующую одного из детских садов в Чувашии, которая фальсифицировала табели рабочего времени, заставляла подчинённых передавать ей часть премии и фиктивно трудоустроила свою мать.