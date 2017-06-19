Якутск, 19 июня, 2017, 06:23 — ИА Регнум. В Вилюйске, где в этом году будет проводится главный Ысыах Якутии, сожгли деревянную урасу (старинное летнее жилище якутов — прим. ИА REGNUM ), построенную к празднику уже почти полностью. Глава Вилюйского района Сергей Винокуров уверен, что поджог был совершён умышленно с целью сорвать мероприятие в Вилюйске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Uyban Кормление огня

«Уже установлено, что это был поджог. Ураса была заперта, загорелась снаружи с двух сторон. Потом видели, как с места на большой скорости уходила иномарка. Об этом я сообщил в полицию. Кто же думал, что могут совершить такой поджог. Возможно, хотели сжечь главную, берестяную урасу Ил Дархана. Но в ней ночевал строитель, рядом стояла машина. Скорее всего, именно поэтому подожгли другую урасу», — рассказал глава района «Блокноту Якутска».

Сергей Винокуров оценивает готовность сожжённой урасы как 98−99%, её строительство обошлось в 4 млн рублей. Глава Вилюйского района заверил, что отстроить объект заново успеют до Ысыаха, который будет проходить в Вилюйске в 28−29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к празднованию Ысыаха стала причиной скандала в Вилюйске в январе 2017 года. Тогда депутаты районного совета выразили недовольство намерением главы муниципалитета достроить Дворец культуры к празднику без проведения законных торгов по определению подрядчика. По словам депутата района Игоря Григорьева, фирмы, не допущенные к строительству, обратились с жалобой на итоги конкурса в УФАС, закупка была признана недействительной антимонопольным органом, но из бюджета незаконно выигравший подрядчик «Легион ГРК» всё равно получил 50 млн рублей.

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Напомним, Ысыах — это якутский Новый год, главный праздник народа саха. Его в честь прихода тепла и возрождения природы по всей республике ежегодно с 10 по 25 июня. Ысыах — это символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха, и каждый год к этому дню в местах проведения праздника строят здания-символы культуры якутов.