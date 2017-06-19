Москва, 19 июня, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Военные эксперты США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией России с 19 по 24 июня. Об этом 19 июня сообщает RT со ссылкой на заявление начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

ОС-135Б

Полет пройдет на американском самолете наблюдения ОС-135Б. Вылеты будут осуществляться с аэродрома «Хабаровск» («Новый»).

На борту американского самолета будут находиться российские специалисты, которым предстоит проконтролировать предусмотренный международным договором порядок применения аппаратуры, а также следование заранее согласованным параметрам полета.

Отмечается, что ни сам самолет, ни установленные на нем приборы не предназначены для ведения военных действий.

Сообщается также, что с 18 июня по 3 июля российская группа инспекторов выполнит два наблюдательных полета над территорией США, один из которых будет осуществляться с аэродрома открытого неба «Тревис», штат Калифорния, другой — с аэропорта «Макконнелл», штат Канзас.

Оба полета пройдут на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1.

Напомним, международный Договор по открытому небу был ратифицирован Россией в мае 2001 года. Документ призван способствовать открытости и прозрачности отношений между странами благодаря взаимному контролю за вооружениями и регламентируемой военной деятельностью.