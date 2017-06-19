Казань, 19 июня, 2017, 05:53 — ИА Регнум.

Сразу 12 соглашений попытается расторгнуть в суде конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк». Из них шесть сделок были заключены 5 декабря 2016 года с НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан». Все сделки с Фондом касаются залога акций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

По информации из базы суда, исковые заявления были поданы в Арбитражный суд РТ 15 и 16 июня 2017 года. Кроме признания всех сделок недействительными, истец просит применить последствия этого.

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Среди оспариваемых — списание средств со счета ООО «СК «Татинвестстрой» 12 и 13 декабря 2016 года. Тогда в счёт погашения задолженности по кредитному договору списали 14,63 млн рублей.

Кроме того, конкурсный управляющий «Татфондбанка» оспаривает четыре соглашения со строительной компанией. Речь идёт о договорах с ООО «ПСО Казань», заключённых 2 декабря 2016 года. Все они касаются залога прав требования по депозиту юрлица.

Рассмотрит Арбитражный суд РТ и иск о расторжении двух соглашений к ипотечному договору, заключённому между банком и ООО «Ягодинская Слобода». Последняя является учредителем ООО «ТДК-АКТИВ», выступающего фигурантом уголовного дела с участием руководства ПАО «Татфондбанк». К тому же ООО «Ягодинская Слобода» находится в стадии ликвидации и по учредителю связана с другим банком-банкротом — ООО «Татагропромбанк» и ООО «Новая нефтехимия». ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».