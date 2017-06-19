Лиссабон, 19 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум. В центральной части Португалии 1500 спасателей по-прежнему борются с лесными пожарами, сильнейшими за последние десятилетия, передает 18 июня Die Tagesschau.

Лесной пожар

Более 60 человек погибли, «попав в огненную ловушку без возможности спастись», передает сотрудник службы спасения, 59 — получили травмы, ранения и ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар разыгрался 17 июня в окруе Лейрия, недалеко от Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. Причиной возгорания стала мощная гроза.

Как считают спасательные службы, молнии попали в несколько деревьев. Возникший огонь быстро распространился на обширные лесные пространства из-за сильного ветра.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта не исключает, что число погибших может возрасти. 18 июня он объявил трехдневный национальный траур в стране.

В целом по стране спасательная служба насчитывает десять активных очагов огня, в тушении которых задействованы около 1500 пожарных.