Лондон, 19 июня, 2017, 05:09 — ИА Регнум. В ходе расследования причин пожара в многоэтажном доме в Лондоне выяснилось, что облицовка здания была запрещена из-за легковоспламеняющегося материала, передает 19 июня Die Tagesschau.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительная компания Rydon, ответственная за реконструкцию дома Grenfell Towers с 2014 по 2016 год, никак не комментируют случившееся, добавляет издание.

Однако точные причины возгорания еще неизвестны, пишет издание.

Мэр Лондона Садик Хан не исключает сноса здания в целях безопасности.

Напомним, в ночь на 15 июня в Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. В 120-квартирном здании могли проживать до 600 человек. Из-за быстрого распространения пламени жильцы верхних этажей оказались заблокированными в помещениях.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли 58 человек, 18 — находятся в больнице, девятеро из них — в тяжелом состоянии.

19 июня в Великобритании память погибших почтут минутой молчания.