Кызыл, 19 июня, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Подземные колебания магнитудой 4,1 зафиксированы в Туве в 87 км севернее Кызыла, сообщает 18 июня Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Krasalp.ru Тува

Землетрясение произошло в воскресенье, 18 июня, в 08:02 мск. Его интенсивность составила пять баллов по шкале МSK-64.

Чуть позже был зарегистрирован еще один подземный толчок, интенсивность которого составила 3,7 балла.

По данным МЧС региона, жители Тувы землетрясения не ощутили. Деятельность инфраструктур нарушена не была.