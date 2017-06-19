Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Состояние трехлетнего мальчика, который с асфиксией 16 июня был госпитализирован с территории детского сада в столице Камчатки, где получил травму на горке, постепенно улучшается. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM врачи, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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По словам медиков, малыш уже выведен из состояния медикаментозной комы.

«Ребёнок снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких, выведен из состояния медикаментозной комы, переведён в профильное отделение для продолжения специализированной медицинской помощи», — сказали врачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, мальчик на прогулке в детском саду, оставшись без присмотра воспитателя, забрался на горку, где на конструкции была закреплена лента, в которой он запутался и упал. Его госпитализировали с асфиксией. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском саду, СКР возбудил и расследует уголовное дело.