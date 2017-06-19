Куньмин, Китай, 19 июня, 2017, 04:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 26 человек пострадали на борту самолета авиакомпании China Eastern Airlines, совершавшего рейс из Парижа в Куньмин 17 июня, передает агентство «Синьхуа».

China Eastern Airlines

Рейс MU774 авиакомпании China Eastern Airlines попал в сильную турбулентность, что привело травмам у 26 пассажиров, включая два случая тяжелой степени.

Все раненые были направлены в больницу города Куньмин — столицы провинции Юньнань на юго-западе КНР после того, как самолет благополучно приземлился около 9 часов утра 17 июня в Международном аэропорту Чаншуй.

«Мы почувствовали мощную тряску дважды и не столь сильную еще три раза. Все это продлилось порядка 10 минут», — заявил пассажир рейса по фамилии Чжан, который получил незначительные ранения и сейчас лечится в Первом народном госпитале Юньнаня.

По сведениям медиков и очевидцев, часть пассажиров была выброшена из кресел и получила ранения при падении багажа, что привело к переломам костей, рассечениям головы, а также другим ранениям.

«Мы зааплодировали поле благополучного приземления. Мы чувствуем себя счастливчиками, что наш самолет не потерпел крушение», — заявил один из пострадавших по фамилии Шан.

Напомним, что 29 ноября 2016 года во время снижения при подлете к Сиднею самолет Airbus A330−200 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший рейсом MU777 из Китая в Австралию, попал в зону сильнейшей турбулентности, в результате чего травмы получили пассажиры и члены экипажа. В результате инцидента пострадали 5 пассажиров и 2 члена экипажа.