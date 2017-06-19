Бамако, 19 июня, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Жители гостиничного комплекса в столице Мали Бамако подверглись нападению террористов 18 июня, передает Die Tagesschau.

TripAdvisor Le Campement Kangaba

В результате нападения исламистов на отель Le Campement Kangaba погибли два человека.

Военным удалось освободить 20 заложников. Об этом сообщил министр безопасности Мали Салиф Траоре.

Как сообщил пресс-секретарь министерства обороны в Берлине, немецкие и французские военные были задействованы в спасательной операции.

Отметим, это не первое нападение на жителей курортных комплексов: в ноябре 2015 года исламисты совершили теракт на отель Madisson Blu на юго-западе Бамако, в результате чего были убиты 20 человек, среди них 14 иностранцев.

Отель Le Campement Kangaba, где 18 июня произошла атака террористов, также пользовался большой популярностью у зарубежных туристов.

Подробности атаки не сообщаются, добавляет издание.