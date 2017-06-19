Париж, 19 июня, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обратился с поздравлениями к французскому премьер-министру Эдуарду Филиппу в связи с успешными результатами выборов. Соответствующее сообщение Юнкер опубликовал 18 июня в своем микроблоге в сети Twitter.

Factio popularis Europaea Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

«Поздравления премьер-министру Эдуару Филиппу. Обновленное национальное собрание воплощает категорически современную Францию и решительно настроено вписаться в будущее сильного Европейского союза», — убежден председатель Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, партия президента Франции Эммануэля Макрона получила абсолютное большинство во втором туре парламентских выборов. По окончании подсчета голосов партия «Республика, вперед!» получила 308 из 577 депутатских мандатов. Для абсолютного большинства партии необходимо было набрать 289 мандатов.

Между тем, по данным немецкой Die Tagesschau, ни президент, ни члены его партии не ликуют от своей победы, что в первую очередь связано с низкой явкой избирателей.

«Массовое воздержание от голосования на выборах — плохая новость для демократии», — считает премьер-министр Франции Эдуард Филипп.