Корсаков, Сахалинская область, 19 июня, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока оперативно отреагировало на жалобы сахалинских крестьян в Корсаковском районе. В ведомстве объяснили, что в данном районе есть земли, доступные для оформления по программе дальневосточного гектара, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (далее АРЧК ДВ) проводит мониторинг обращений граждан по реализации закона о дальневосточном гектаре.

АРЧК ДВ оказывает консультационную и методическую помощь гражданам как в получении, так и при освоении дальневосточных гектаров, а также собирает обратную связь от граждан по «горячей линии». За 1 год с момента запуска программы дальневосточный гектар сотрудники Агентства подготовили ответы на более 170 000 обращений. Информация анализируется экспертами Агентства как для подготовки законодательных поправок, так и решения вопросов правоприменительной практики. От жителей Корсаковского района Сахалинской области поступила серия вопросов по использованию территорий близ села Чапаево, использовавшихся ими для сельского хозяйства.

Эксперты Агентства провели исследование по вопросам граждан. Согласно полученной от Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области информации, более 90% земли в районе с. Чапаево и с. Раздольное принадлежат АО «Совхоз Корсаковский», на базе которого в текущем году строится новый животноводческий комплекс и агрогородок. В течение десятилетий жители использовали данные территории для выгула скота и заготовки кормов — сегодня же территории начали использоваться их собственником.

Важно отметить, что на сегодняшний день в непосредственной близости от села Чапаево доступны территории для оформления по программе дальневосточный гектар. Граждане могут подать заявление на земельные участки через ФИС «НаДальнийВосток.РФ» или обратившись в центр государственных услуг «Мои документы». Власти региона на регулярной основе приглашают граждан на информационные собрания, на которых сотрудники администрации Корсаковского городского округа представляют ключевые положения закона о дальневосточном гектаре. Информационные материалы о программе дальневосточный гектар публикуются в краевых средствах массовой информации, а также распространяются по уполномоченным органам.

Хотели бы подчеркнуть, что дальневосточный гектар не может быть предоставлен на территории, пересекающейся с правами третьих лиц, зарегистрированными в установленном порядке», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

Между тем, из разъяснений Минвостокразвития остается не понятно, что делать корсаковским крестьянам. Ведь они-то жалуются на то, что земли, которые доступны им для оформления под гектары, то есть, под вожделенные пастбища, без которых их скотине не выжить, доступны только в сопках. А пасти коров в сопках — не возможно: они там ноги переломают.

Непонятно также — каким будет соседство крестьян, которые испокон веков жили в селе Чапаево и новых владельцев чапаевских земель. Что захотят они построить на своих землях, которые, как утверждают крестьяне, находятся «впритык к их домам»

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Более года действует закон о дальневосточном гектаре, а споров вокруг него меньше не становиться.

Власти отчитываются о создании на гектарах новых поселений — инициатива принадлежит полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. В частности, первыми инициативу полпреда поддержали как раз Сахалин и Хабаровский край. А люди задают вопросы.

На Сахалине, далеко не все обладатели бесплатных участков знают, что будут делать на своих землях. Много таких и в местах «массового скопления» гектаров. И там как раз и предполагается создать новый населенный пункт. Но у людей вопросы: а если все решат строить коттеджи, а в самой середине нового населенного пункта появится коровник? Как такое соседство пережить и можно ли это запретить? Запретить — нельзя. Каждый волен делать на своем гектаре что хочет, в рамках закона. А вот в законе как раз — множество «белых пятен».

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В свободном порту Ванино который месяц не утихают скандалы: чиновник и его ближнее окружение оформили 4 земельных участка в самом центре. Теперь жители пишут жалобы в прокуратуру и властные структуры: «Требуем запретить строительство в зеленой зоне, в самом центре поселка! Не позволим рубить деревья». Но из чиновных кабинетов ответ приходит один: «Земли выделены по закону». Население в Ванино меньше 100 тыс человек, следовательно, выдавать гектары в границах поселения можно. Между тем, местные предприниматели, отслеживавшие с первого дня свободные земли именно внутри поселка, их не обнаружили, и смогли получить участки лишь на окраине, рядом с кладбищем. А вот чиновники — и нашли, и получить смогли «лакомые кусочки» в самом центре.

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Как сообщало ИА REGNUM, крестьяне Корсаковского района Сахалинской области пожаловались в СМИ на то, что вынуждены пускать скотину под нож: земли, на которых они десятилетиями пасли коров, забрал собственник — совхоз Корсаковский, другие земли раздали под дальневосточные гектары. Для выпаса скота селянам остались лишь неприступные сахалинские сопки.