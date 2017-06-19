Санья, Китай, 19 июня, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Корабли ВМФ Китая отправились из порта в провинции Хайнань на юге страны в направлении российского Санкт-Петербурга, чтобы провести совместные учения с ВМФ России в Санкт-Петербурге и Калининграде, передает агентство «Синьхуа».

Hispantv.com ВМФ КНР

В составе флота отправился один эсминец, один фрегат, одно судно снабжения, вертолеты судового базирования и морские пехотинцы.

Учения входят в годовую программу, целью которой является консолидация и развитие российско-китайского стратегического партнёрства и взаимодействия, а также углубление практического взаимодействия между армиями и флотами двух стран.

Учения будут проходить под кодовым названием «Морское взаимодействие — 2017». Их задачей также является улучшение координации между флотами двух стран в сфере совместных оборонных операций на море.

Согласно договору, достигнутому двумя сторонами, флоты намерены провести учения в водах Балтийского моря в конце июля, а затем в Японском море близ Охотска в сентябре 2017 года.

В этом году учения нацелены на проведение спасательных миссий и обеспечение безопасности экономической деятельности в море.

Напомним, что совместные российско-китайские маневры «Морское взаимодействие» проводятся, начиная с 2012 года. Первые маневры прошли в акватории Желтого моря. После чего проводились в Японском море, в Восточно-китайском, Средиземном, а также Южно-Китайском морях.