Москва, 19 июня, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой будет снабжена дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада». Новая система избавит субмарину от необходимости всплытия для подзарядки аккумуляторов и пополнения запасов воздуха до нескольких недель, сообщают 19 июня «Известия».

Многоцелевая ДЭПЛ ВМФ РФ

Как сообщили представители Крыловского научного центра, принципиальными технологиями разработанной российскими учеными установки являются получение водорода из дизельного топлива, создание электрохимического генератора, способного извлекать из водорода электрический ток, и удаление получающегося в ходе реакций диоксида углерода.

Подобные установки уже используются на подводных лодках в ряде других стран. Так, первыми оснастили анаэробной системой свою субмарину U-212/214 немцы. Аналогичные программы реализуются на подводных лодках Франции, Австралии и Индии.

От зарубежных аналогов российская система принципиально отличается способом получения водорода. Теперь, оснащенные новой установкой субмарины смогут не возить его запас на борту, а получать из дизельного топлива.

«Возможность не подвсплывать важна там, где активно действуют противолодочные силы противника, — комментирует разработку эксперт в области военно-морских вооружений Владимир Щербаков. — Достаточно вспомнить, какой легкой добычей для немцев были наши лодки на Балтике во время Великой Отечественной. Аналогичная ситуация сложилась и для немецких подводников в Северной Атлантике к концу войны».

Сообщается, что с учетом цены проекта пока достаточно будет двух лодок проекта «Лада», на которых будет отработана технология и подготовлены специалисты.