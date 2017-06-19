Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2017, 03:23 — ИА Регнум. На Камчатке в больницу с рваными ранами обеих ног доставлен 27-летний мужчина, который во время отдыха на природе наткнулся на медведя, убежал от него и забрался на дерево, но зверь своими лапами все же нанес ему травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МВД региона.

Robert F. Tobler Камчатский бурый медведь

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Сам пострадавший сообщил полицейским, что во время отдыха отлучился от общей компании друзей и увидел медведя. Испугавшись, сначала он попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево. Тем не менее преследовавший его зверь сумел нанести мужчине травмы ног.

На шум и крики пострадавшего прибежали друзья, они спугнули зверя и вызвали бригаду скорой помощи.

На место, которое указали друзья, выехали полицейские и охотоведы, но косолапого они не обнаружили.

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Это первое нападение медведя на человека на Камчатке в этом сезоне. Как сообщало ИА REGNUM, в одном из районов края охотоведы были вынуждены убить двух медведей. Этих косолапых прикормили туристы и местные жители — звери в итоге жили возле дороги и ждали от людей лакомства. Однажды, не получив еды, косолапые забрались в машину, напугав людей.