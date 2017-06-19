Москва, 19 июня, 2017, 03:17 — ИА Регнум. Сбив сирийский военный самолет в воздушном пространстве Сирии, США осуществили еще один военный акт против суверенного государства. Такое мнение председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опубликовал 19 июня на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Hsbaodi.com Самолет ВВС Сирийской Арабской Республики

«Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии», — заявил российский сенатор.

США объяснили свои действия следующим образом: сирийский истребитель был сбит «в соответствии с правилами применения вооружения и коллективной самообороны». В связи с чем Пушков интересуется: «Какая «оборона»? Ракка — сирийский город, не американский».

Как сообщало ИА REGNUM, сирийский истребитель Су-22 выполнял боевое задание против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда он был сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet.

В Минобороны Сирии заявили, что США пытаются помешать борьбе сирийских вооруженных сил с исламским терроризмом.

Между тем в штабе возглавляемой США коалиции отметили, что сирийский самолет сбросил бомбы недалеко от позиций Сирийской демократической армии, после чего было принято решение о ликвидации истребителя.

Напомним, Сирийская демократическая армия, или Демократические силы Сирии представляет собой альянс различных арабских оппозиционных сил, куда входят также отряды самообороны курдов. Альянс объявил своей целью борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство США объявило о поддержке Сирийской демократической армии.