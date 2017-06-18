Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает показывать свой характер. В понедельник, 19 июня, утром исполин выбросил столб пепла на 15 км — это самый крупный выброс за последние несколько недель.

Вулкан Шипелуч

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, с учетом направления ветра пепловое облако начало распространяться в сторону населенных пунктов. В итоге небольшое количество пепла выпало в поселке Усть-Камчатск — до 1 мм.

«Жителям поселка даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада», — отметили в МЧС, добавив, что облако пепла продолжает распространяться и, возможно, частицы выпадут и в Алеутском районе края — на острове Беринга.

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Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Шивелуч проявляет повышенную активность на Камчатке с прошлой недели. Он время от времени выбрасывает пепел на различные высоты. До этого дня, самыми крупными выбросами были столбы до 12 км.

После одного из таких выбросов, пепел долетел сразу до шести населенных пунктов на Камчатке. Больше всего досталось поселку Ключи, где выпало до 3 мм, а во всех остальных — до 1 мм.

Вулкан Шивелуч, высота которого 3283 метра, считается самым северным действующим вулканом Камчатки.