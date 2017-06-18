Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2017, 02:41 — ИА Регнум. На Камчатке огнеборцам в течение минувших выходных удалось ликвидировать крупнейший тундровый пожар нынешнего сезона — на севере региона огнем было охвачено порядка 1700 га насаждений. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства края — министр специальных программ региона Сергей Хабаров, огонь распространялся по зарослям кедрового стланика, что привело к быстрому увеличению площади возгорания и значительной потере древесины на корню.

Dr. Andreas Hugentobler Тундра

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Как говорит Хабаров, главной задачей огнеборцев, было спасти пастбища для оленей.

«Стояла задача — минимизировать ущерб, который пожар мог нанести кормовой базе оленеводческих предприятий. Со своей задачей огнеборцы справились, пожар удалось остановить», — сказал зампред.

Тем временем в Елизовском районе Камчатки в труднодоступной местности пожарные заняты на тушение другого пожара, который охватил 25 гектаров. Здесь работа осложняется тем, что огонь распространился по склону сопки. Это затрудняет подачу воды, поэтому задействована авиация.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в тундре на севере Камчатки начался 14 июня. В работах по ликвидации были задействованы 17 человек. В тушении пожара использован вертолёт МЧС.

В 2016 году из-за масштабных пожаров в Тигильском, Пенжинском и Олюторском районах выгорел почти миллион гектаров тундры. Кормовая база оленеводства оказалась подорвана, что привело к потерям поголовья. К началу этого 2017 года оно сократилось на 900 голов и составило 46 тысяч (-1,9%). Чтобы снизить негативные последствия многие предприятия и хозяйства отказались от осеннего забоя, в связи с чем, объем производства оленины в 2016 году сократился.