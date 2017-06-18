Хух-Хото, Китай, 19 июня, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Полиция Внутренней Монголии, расположенной на севере КНР арестовала 34 подозреваемых в нелегальном производстве и торговле оружием, передает 18 июня агентство «Синьхуа».

Fidh.org Арест

Полиция города Ордос изъяла 41 единицу охотничьих ружей, 175 единиц разобранного оружия и огромное количество пуль к ним.

В марте 2017 года полиция города Ордос обнаружила посылку, в которой содержались запчасти к оружию при инспектировании почтовой службы, что привело к задержанию покупателя оружия по фамилии Чжан.

Полиция продолжила расследование и уничтожила сборочный цех по производству оружия в городе Юйлинь провинции Шаньси. Подозреваемый по фамилии Се и его сын были арестованы, а комплект оборудования для производства оружия был изъят.

Власти также арестовали еще 24 покупателей оружия в провинции Шаньси и в автономном районе Внутренняя Монголия, которые были напрямую связаны с вышеописанным эпизодом.

Напомним, что в КНР действует строгое законодательство относительно производства и оборота оружия. У рядовых граждан нет доступа к оружию и им не дозволено его иметь. Всякий, кто будет уличен в хранении или обладании оружием, может с легкостью получить до семи лет лишения свободы.