Ланьчжоу, Китай, 19 июня, 2017, 01:15 — ИА Регнум. В отношение бывшего вице-губернатора провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе КНР Юй Хайяня Верховной Народной Прокуратурой страны было возбуждено дело по подозрению во взяточничестве, передает агентство «Синьхуа».

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Юй является бывшим членом постоянного комитета при провинциальном комитете Компартии Китая по провинции Ганьсу. В адрес него, как утверждается, в ближайшее время могут быть применены меры вплоть до ареста. Начато расследование его деятельности. В случае признания его виновным, в зависимости от тяжести преступлений и масштаба причиненного государству ущерба, ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Напомним, что бывший китайский политический советник КНР Сунь Хайшань также на днях попал под подозрение в получении взяток. Отметим также, что Китай не снижает борьбы с коррупцией в рядах управляющих и партийных кадров.