Ханчжоу, Китай, 19 июня, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Чэ Цзюнь был избран на пост секретаря Провинциального Комитета КПК провинции Чжэцзян, передает агентство «Синьхуа».

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Чэ был избран на свой новый пост в рамках первого пленарного заседания Чжэцзянского провинциального комитета Коммунистической партии КНР 14-го созыва.

Кроме того, как сообщается, Юань Цзяцзюнь и Тан Ицзюнь также были назначены на посты заместителей нового партийного провинциального партийного лидера в рамках той же сессии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на днях Ши Тайфэн вступил в должность секретаря Регионального комитета Компартии Китая по Нинся-Хуэйскому автономному району. Кадровая ротация управленцев в Китае продолжается.