Южно-Сахалинск, 19 июня, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Более 300 жителей Северо-Курильска направили губернатору Сахалина Олегу Кожемяко коллективную жалобу на проблемы с пассажирскими перевозками до Петропавловска-Камчатского теплоходом «Гипанис». Решение региональных властей не только не решило проблему, но еще больше усугубило ее, передает корреспондент ИА REGNUM.

Victor Morozov Северо-Курильск

Читайте также: Продажа билетов на теплоход между Камчаткой и Курилами открыта в интернете

«Теплоход «Гипанис» доставляет жителей Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский. При этом судовладелец, ООО «Сахморфлот» постоянно нарушает расписание: если не хватает пассажиров или мало груза, «Гипанис» просто не выходит в рейс под надуманным предлогом плохой погоды. Мы просим областные власти и лично губернатора дать оценку факту предоставления местному ООО «СК МАК» права бронировать и продавать билеты, а также определить законность действий стивидора — ООО «Парамуширстрой» — осуществляющего погрузку в порту», — написали жители Северо-Курильска.

Читайте также: Жители Северо-Курильска пожаловались губернатору на жадного перевозчика

Суть жалоб измученных вечной проблемой транспортной недоступности курильчан проста: перевозчик, ООО «Сахморфлот» отказался от услуг муниципального учреждения, занимавшегося продажей билетов и заключил договор с ООО «СК МАК». С небогатых людей берут непонятные сборы, люди беднеют, перевозчик богатеет, качество услуг никуда не годится.

Для урегулирования ситуации в Северо-Курильск прибыл министр транспорта Сахалинской области Сергей Садовников. Но визит высокопоставленного чиновника, вместо того, чтобы разрешить ситуацию, только еще больше усугубил ее. Министр встретился с представителями ООО «СК МАК», ООО «Парамуширстрой», с работниками муниципального отдела перевозок. Затем чиновник пришел на общее собрание горожан в местный Дом культуры, где вызвал бурное возмущение жителей: министр обвинил муниципальный отдел в коррупции, полностью проигнорировал требования жителей.

Решение министра выглядит так: продажей билетов отныне будут заниматься ООО «СК МАК» и муниципальный отдел. Причем, в своем выступлении министр муниципалов все время ставил на второе место. На вопрос «зачем нужны два агента в крошечном городке?», министр ответил: «Для конкуренции». «Для чего нужна такая конкуренция и что она даст?» — спрашивали жители. Но на этот вопрос министр отвечать не стал, написала газета «Советский Сахалин».

Читайте также: Общественники требуют сменить перевозчика на линии Сахалин — Курилы

Жители Северо-Курильска теперь недоумевают: зачем нужны два агента, если, по факту, «Гипанис» все равно выйдет в рейс лишь при полной загрузке? И люди, купившие билеты у разных агентов, поедут в одинаковых условиях?

«Нас устраивает принцип продажи билетов в «одном окне». К тому же, муниципальный отдел контролируется муниципалитетом. А кто проконтролирует отчетность по грузам и пассажирам в ООО «СК МАК»? Кто проконтролирует достоверность отчетности между двумя ООО — «СК МАК» и «Парамуширстрой»? Никакой здоровой конкуренции тут быть не может», — написали жители города.

Но это — далеко не все факты, вызывающие возмущение жителей отдаленного курильского городка.

ООО «СК МАК» входит в группу компаний, принадлежащих местному предпринимателю Евгению Плетенскому. Эти компании не в большой чести у населения.

«Когда мы собирали подписи под обращением к губернатору, «хозяева» местной жизни фотографировали списки подписавшихся, угрожали, что те, кто подписал обращение, на борт «Гипаниса» больше не попадут. Эти люди с согласия судовладельца фактически управляют теплоходом. Они ничего не боятся и никого не стесняются. В присутствии министра транспорта области Сергея Садовникова трем россиянам и одному гражданину Киргизии, накануне уволенным с одного из предприятий Евгения Плетенского без выплаты заработной платы, было отказано (!) в продаже билетов на «Гипанис» и посадке на судно. И это — несмотря на то, что имелись свободные места! Как говорится — «дальше ехать некуда!» Кто управляет Северо-Курильском? Не превращается ли наш город в Кущевку?», — написали возмущенные жители Северо-Курильска.

Жители рассказывают, что по устному распоряжению министра вертолеты в Северо-Курильск теперь будут летать лишь при полной загрузке теплохода «Гипанис», что тоже вызывает слезы и возмущение:

«Но ведь у людей могут быть планы! А если у кого-то морская болезнь? Почему министр лишает нас элементарных человеческих прав? Ведь об успехах по решению транспортной проблемы курильчан пишут все сахалинские СМИ? Или мы для областного правительства — люди второго сорта?».

Читайте также: До Большой земли курильчане будут добираться вертолетами

«Зато министр обильно кормил нас обещаниями. Говорил, что к 2022 году у нас будет новое судно. Что когда-нибудь в наш город будет летать самолет. Люди в Северо-Курильске устали от обещаний светлого будущего. В 90-е годы нам уже давали судно для решения проблемы транспортной доступности. Называлось оно «Курильская гряда». Но до нас судно так и не дошло — его переоборудовали под плавбазу. В «нулевые» нам дали теплоход «Игорь Фархутдинов». Но до нашего Северо-Курильска он дошел лишь один — единственный раз: нужно было «красиво» доставить на остров японских ветеранов. В нынешнюю десятилетку облегчить участь северо-курильцев был призван теплоход «Поларис». Его мы не видели вовсе, но оно, может, и к лучшему», — рассказали в своем письме жители городка.

Читайте также: Купленный за «бешеные» деньги «Поларис» могут утилизировать на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, проблема транспортной доступности является самой наболевшей для жителей Сахалина и Курильских островов. Добраться до Большой земли сахалинцы могут самолетом, что дорого и паромом — что долго и порой вообще нереально.

Ранее на линии «Ванино-Холмск» работали 10 грузопассажирских паромов класса «Сахалин», построенные в советские времена специально для созданной в 1974 году паромной переправы Ванино-Холмск. В настоящее время 7 паромов отправлены в утиль по причине ветхости. На плаву остаются 3 дизель-электрохода, 1 из которых занят на перевозке опасных грузов и пассажиров на борт не берет. 2 старых парома физически не способны взять на борт всех желающих, особенно в период летних отпусков. Каждое лето на морском вокзале свободного порта Ванино скапливаются сотни измученных пассажиров с детьми. В 2015 году власти вынуждены были привлечь к перевозке сахалинцев военных — сотни пассажиров после двухнедельного проживания на полу вокзала грозили лечь на рельсы. Людей перевозил Большой десантный корабль.

Для курильчан проблема транспортной недоступности усугубляется еще и тем, что им, ко всем перечисленным проблемам, еще нужно добраться до Сахалина. Или до Петропавловска-Камчатского. Из которого тоже еще нужно постараться улететь.

На поборы перевозчиков курильчане жалуются властям не впервые. В 2016 году Олег Кожемяко лично выезжал на острова и встречался с людьми. По итогам встречи в отставку был отправлен министр транспорта Владимир Дегтярев.