Ленинградская область, 19 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. На острове Большой Тютерс в 170 километрах от Санкт-Петербурга работает 5-я комплексная экспедиция «Гогланд» по поиску и эвакуации объектов военно-технической истории. Участники экспедиции увековечили место гибели советского бомбардировщика и откопали немецкую зенитную батарею, которая, по всей видимости, и сбила наш самолет. Вместе с участниками похода, проводимого Экспедиционным центром Министерства обороны РФ и Русским географическим обществом, на острове побывал корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Остров Большой Тютерс

Остров Большой Тютерс относится к числу так называемых внешних островов Финского залива, расположенных в радиусе 200 км от Санкт-Петербурга. Эти острова в разное время входили в состав Швеции, Финляндии и России. Принадлежавший Российской империи с петровского времени, остров Большой Тютерс в 1920 году по Тартускому мирному договору достался Финляндии, но в 1940-м отошел к СССР по итогам советско-финской войны.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Внедорожник экспедиции «Гогланд»

Весной 1942 года остров был занят немцами, которые сделали его укреплённой базой своей береговой и зенитной артиллерии, плацдармом для атак на другие советские острова. Но в сентябре 1944 года оккупанты были вынуждены убраться с острова, бросив в большом количестве технику и вооружение. Однако перед этим они полностью заминировали Большой Тютерс, фактически сделав его недоступным и смертельно опасным для людей на многие десятилетия. В связи с этим и появилось название «остров смерти».

Валентин Илюшин ИА REGNUM С металлоискателем — по лесу Большого Тютерса

В настоящее время остров административно входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области. Сапёрами на острове регулярно проводятся масштабные операции по поиску мин и снарядов, десятки тысяч взрывоопасных предметов уже найдены и уничтожены. Однако до сих пор остров остается местом, где могут работать только специально подготовленные и обученные люди. Постоянного населения на Большом Тютерсе нет.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Члены поисковой экспедиции «Гогланд»

В этом году впервые в состав экспедиции «Гогланд», названной так в честь еще одного российского острова на Балтике, вошли не только профессиональные поисковики, но и ребята из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Им поручены задачи по увековечиванию памяти о войне.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Юнармейцы у памятного знака на месте гибели Пе-2

В 2016 году на Большом Тютерсе участниками предыдущей экспедиции «Гогланд» были найдены обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Он был сбит огнем зенитной артиллерии немцев при бомбардировке вражеских укреплений на острове.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Обломки, детали и гильзы на месте гибели Пе-2

В этом году на месте гибели советских летчиков установили памятный знак с красной звездой и информационную табличку. Поисковики поставили цель найти еще и фрагменты хвостовой части самолета Пе-2.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Юнармейцы принимают пополнение

18 июня 2017 года у памятного знака состоялась торжественная церемония приема в ряды «Юнармии» новых бойцов. Среди принятых сегодня был и Егор Ткаченко, правнук штурмана найденного самолета.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Табличка на месте гибели Пе-2

Сотрудниками Экспедиционного центра Минобороны России для юнармейцев, участников экспедиции, была организована экскурсия по островам Гогланд и Большой Тютерс.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Земля «звенит» войной

Тем временем поисковики на Большом Тютерсе продолжают кропотливую работу по поиску артефактов, имеющих отношение ко Второй мировой войне. Они используют металлоискатели и другое оборудование, помогающее отыскать в земле следы войны. Среди последних как небольшие предметы — гильзы, осколки, части техники и амуниции, так и весьма крупные находки.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Лафет немецкой зенитной пушки

Одной из них стали остатки расположения немецкой артиллерийской батареи в песчаных дюнах острова и брошенные немцами орудия, на которых сохранились даже шильдики, указывающие на их марку и принадлежность. Также была найдена часть оптического устройства, с помощью которого велась корректировка огня батареи.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Прицельное приспособление сохранилось в песке

Помимо острова Большой Тютерс, экспедиция «Гогланд» работает и на других внешних островах Финского залива: Гогланд, Соммерс и Сескар. Экспедиция-2017 будет проходить в две смены и завершит свою работу в конце июня.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Немецкое орудие в дюнах

В ее обеспечении задействованы личный состав Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Западного военного округа, корабли и суда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.