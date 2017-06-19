Москва, 20 июня, 2017, 02:49 — ИА Регнум. В сборнике «Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина: Романы» Алексея Толстого самые известные тексты писателя представлены в непривычных читателю версиях. Издание первоначальных редакции двух научно-фантастических романов Толстого обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Василий Владимирский.

Цитата из к/ф «Аэлита». реж Яков Протазанов. 1924. СССР Мечты о Марсе

Тексты опубликованы на основании ранних изданий, что особенно интересно с учетом готовности, с которой Толстой обычно реагировал на пожелания редакторов (особенно в ранних текстах). Случалось, он и по собственной инициативе вносил в рукопись существенные правки. Оригинал в таких случаях может претерпевать заметные изменения. Теперь, открывая новое издание, мы можем понять, что же именно не устраивало автора (или редакторов), что было удалено из текстов фантастических романов 1920-х годов.

Так, в «Аэлите» не было фундаментальных изменений сюжета, но зато заметны трансформации в характере главного героя, инженера Мстислава Лося. К знакомой нам фигуре сурового и сдержанного человека автор пришел не сразу: согласно первоначальному замыслу, Лось был мрачным персонажем — в глубоком отчаянии, склоняющимся к тому, чтобы досрочно уйти из жизни. Даже полет на Марс для него был (или был не только) дерзким замыслом, а специфической попыткой самоубийства.

А вот сюжет «Гиперболоида инженера Гарина» изменился очень сильно. Изначально Гарин оставался жив, более того — давался намек и на продолжение его авантюр. В более поздней редакции действие стало менее динамичным, характер героев изменился в сторону меньшей решительности, злодеи стали не такими карикатурными.

Так почему Толстой так сильно менял свои самые известные произведения и можно ли считать его жертвой цензуры? Читайте здесь: Аэлита без цензуры и Толстой без прикрас

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