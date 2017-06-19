Париж, 20 июня, 2017, 01:49 — ИА Регнум. После того, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сделали заявления, сводящиеся к тому, что рассчитывать Европе отныне нужно на саму себя, появился закономерный вопрос — а что именно нужно делать? Как, используя выражение французского президента, «перезапустить европейский проект»? Ситуацию обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

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Первым шагом к благоденствию Еврозоны могло бы стать принятие единого бюджета для стран, использующих единую валюту. О необходимости такого бюджета еще до выборов говорил Макрон, но к его идее отнеслись без энтузиазма. Сейчас уже сама Меркель и даже ее скептический министр финансов Вольфганг Шойбле признают выгоду предложения Макрона.

Общий бюджет — не единственный объединяющий фактор. Борьба с терроризмом — еще одно приоритетное направление движения, требующее для своей эффективности международного сотрудничества. О таком объединении сил недавно говорили Владимир Путин и Эммануэль Макрон, опять же, глава немецкого МИД Томас де Мезьер не исключает сотрудничества Евросоюза с США и вышедшей из союза Британией.

Вообще, что касается Брексита, здесь тоже важно единство — единство участников Евросоюза в переговорах с Лондоном. В противном случае задача ободрать Британию как липку сильно усложняется.

Какими еще могут — или должны быть — шаги к европейскому процветанию с опорой на собственные силы, читайте здесь: Девять ключей к евросоюзному счастью

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