Олонец, Карелия, 20 июня, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Худилайнен работал на столетний юбилей республики: вся его работа с Центром велась под эту дату. А помощь Центра республике, чей бюджет — в дефиците, необходима. Работа Худилайнена принесла свои результаты в виде федеральной целевой программы и госкомиссии по подготовке к юбилею, в которую вошли 11 федеральных министров под руководством секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Можно сделать предположение, что Худилайнен не строил планы дальше юбилейного 2020 года. А что же пришедший на губернаторскую должность Артур Парфенчиков?

ИА «Республика Карелия» На Дне Карелии

Первый при нем День Карелии состоялся в городе Олонец — не относящемся к числу развитых и обеспеченных в республике. Культурная программа прошла на уровне, в отличие от хозяйственной части (чего стоит только давным-давно упавший на центральную улицу фонарный столб, который не убрали, но по случаю праздника прикрыли украшенными воздушными шарами деревянным настилом). Примечательно и то, что федеральные гости, всегда приезжавшие на Дни Карелии при прежнем руководстве, на этот раз праздник своим вниманием не почтили.

О чем это может говорить и что значить для Карелии, читайте здесь: День Карелии как дебют Парфенчикова: праздник не просто так

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