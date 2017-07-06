Париж, 18 июня, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Компания Airbus усовершенствовала самую большую модель пассажирского воздушного судна серийного производства А380. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщается на официальном сайте корпорации.

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Так, в конструкцию крыльев самолета, стоимость которого снизилась на 13% по сравнению с первым вариантом лайнера, были внесены изменения. Это позволит улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить до 4% топлива, отмечается в сообщении.

Салон воздушного судна также претерпел некоторые изменения. Теперь в авиалайнере смогут разместиться дополнительно до 80 пассажиров.

Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, которая производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты.