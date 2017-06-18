Пекин, 18 июня, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Между Российской Федерацией и Китаем установились многогранные стратегические отношения. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются договоренности, достигнутые нашими руководителями, — сказал российский дипломат. — И, конечно же, подготовиться к завтрашнему (19 июня) заседанию министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южная Африка)».

Лавров также обратил внимание на интенсивность контактов российской и китайской сторон.

«В прошлом месяце вы были в Москве, потом мы встречались совсем недавно в Астане, — сказал дипломат. — Наши руководители также поддерживают весьма и весьма регулярные и насыщенные отношения».

13 июня официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что 18−19 июня в Пекине встретятся главы МИД стран-членов БРИКС. По его словам, во встрече примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес, министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане и государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх.

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